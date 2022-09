Ciclista cade sul Conero, non riesce a rialzarsi. Arriva l'eliambulanza, grave a Torrette

ANCONA - Un ciclista è stato soccorso questa mattina sul monte Conero. Erano quasi le 10 quando è arrivata la richiesta di intervento alla centrale operativa del 118 che vista la stuazione grave ha fatto partire l'eliambulanza. lo sportivo era in sella ad una mountainbike quando lungo un sentiero ha perso il controllo della due ruote ed è volato a terra. L'attrito è stato violento tanto che non riusciva più ad alzarsi. Chiesto aiuto i soccorsi sono arrivati sul posto e dopo essere stato stabilizzato è stato portato via dall'eliambulanza in codice rosso per lesioni alla schiena e portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Non è in pericolo di vita.