Giovane ciclista cade durante l'allenamento e sbatte violentemente il volto: sul posto atterra l'eliambulanza

Si stava allenando in sella alla sua bicicletta quando è rovinato pesantemente a terra ed ha sbattuto il volto sull'asfalto. Choc nel pomeriggio di oggi (giovedì) a Belvedere Ostrense, in via Pozzo Lungo, dove un ciclista di 17 anni è rimasto ferito.

L'incidente

Secondo una prima ricostruzione il ragazzo si stava allenando in compagnia di altri ciclisti quando ha perso il controllo della sua bicicletta ed è finito a terra. Nella carambola altri atleti sono caduti ma ad avere la peggio è stato il 17enne. Violentissimo l'impatto con l'asfalto che gli ha provocato un brutto trauma facciale. L'eliambulanza si è subito alzata in volo per raggiungere la zona dell'incidente e prestare soccorso al 17enne. Per fortuna il giovane è sempre rimasto cosciente nonostante le ferite riportate. Per lui è stato necessario il trasporto all'ospedale regionale di Torrette con un codice rosso. Per fortuna non è in pericolo di vita.