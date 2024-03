Peter Sagan operato al cuore. Il ciclista si è affidato ai medici di Torrette: «Tra 15 giorni torno in bici»

ANCONA - "Ciao amici miei! Prima di tutto, grazie a tutti voi per i vostri meravigliosi messaggi di sostegno, significano tantissimo per me. Vorrei darvi un breve aggiornamento sulla mia salute. Mi sento molto bene dopo il breve pit-stop di cui il mio cuore aveva bisogno e dopo 15 giorni di riposo sono fiducioso che tornerò in sella per allenarmi". Inizia così il messaggio del ciclista Peter Sagan ai suoi tifosi dopo l'operazione al cuore a cui è stato sottoposto nelle scorse ore. Al campione slovacco, 34 anni, era stato impiantato un registratore cardiaco che lo scorso 16 marzo ha registrato una tachicardia sopraventricolare durante un giro di allenamento a Marsiglia. Il dottor Roberto Corsetti, il Cardiologo dello Sport che segue Peter, ha deciso di sottoporlo ad una nuova valutazione elettrofisiologica cardiaca. Ieri, 20 marzo, presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Torrette Lancisi di Ancona, è stata eseguita un'ablazione transcatetere della tachicardia sopraventricolare da parte del professor Antonio Dello Russo, alla presenza del dottor Corsetti. Dopo un periodo di riposo di 15 giorni e le ulteriori valutazioni necessarie da parte del dottor Corsetti, Peter Sagan potrà riprendere gli allenamenti.