Oltre 20 chili di carne e mozzarelle scadute, così il titolare del food truck vendeva cibo ai suoi clienti

JESI - Oltre 20 chili di carne e mozzarella scadute, usporcizia su tutti i piani destinati agli alimenti e la revisione della bilancia da ripetere già nel 2019. E' quanto riscontrato nelle scorse ore dagli agenti di Polizia Locale insieme al personale ispettivo dell'azienda sanitaria territoriale, nei confronti di un venditore ambulante del settore alimentare, residente a Chiaravalle, che con il suo furgoncino si era posizionato nella zona est del territorio comunale.

L’intervento era stato programmato dopo la segnalazione della presenza nella zona di rivenditori che stazionavano più del tempo consentito dalla legge regionale (un’ora). Oltre allo sforamento dei tempi, gli agenti hanno scoperto l’allestimento di un vero e proprio esercizio di somministrazione all’aperto, con tanto di sedie e panche a disposizione dei clienti, anche in questo caso violando la normativa regionale.

Dopo aver riscontrato l’assenza della licenza per la vendita di alcolici, i tecnici dell’azienda sanitaria hanno scoperto che il manuale dell’autocontrollo per la manipolazione degli alimenti non era stato aggiornato da 5 anni, oltre ad alcune carenze in termini di pulizia nella manipolazione del cibo. Insomma una situazione davvero critica per la salute dei consumatori. La merce scaduta è stata sequestrata mentre al titolare è stata elevata una multa da 7mila euro, oltre alla futura distruzione di quanto custodito.