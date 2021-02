Va in choc anafilattico nello studio del dentista, paura per una 40enne

ANCONA - Si trovava all'interno di uno studio dentistico dopo aver lamentato un dolore fastidioso. Poi, all'improvviso, si è sentita male ed è andata in choc anafilattico. Paura nella mattinata di oggi (sabato) all'interno di uno studio nel centro di Ancona. Sul posto la Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118. La donna è stata quindi trasporatta all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità. Per fortuna si è ripresa e non sarebbe in pericolo di vita.