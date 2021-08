Choc anafilattico in casa, respira male e si accascia: arriva l’eliambulanza

Si è sentita male nella sua casa di Marcelli, paura per una 40enne andata in choc anafilattico. La donna ha accusato problemi di respirazione e gonfiore al volto prima di accasciarsi.

Sul posto è stato necessario l’arrivo dell’eliambulanza, per i medici del 118 si è trattato di una reazione allergica a qualche cibo o farmaco. La 40enne è stata portata a Torrette in codice rosso, ma non in pericolo di vita.