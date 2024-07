Continue segnalazioni per urla e schiamazzi e pregiudicati come clienti: disposta la chiusura di un bar

CHIARAVALLE – Era diventato oggetto di continue lamentale ed esposti da parte di molti residenti e commercianti, tanto che il suo monitoraggio da parte delle forze dell’ordine era divenuto negli ultimi tempi ormai costante. Il Questore di Ancona ha così emesso in data odierna un provvedimento ex art. 100 TULPS di chiusura di un locale di Chiaravalle, su proposta della locale Stazione dei Carabinieri della città, sospendendo le autorizzazioni rilasciate all’esercizio pubblico per dieci giorni. Nel predetto pubblico esercizio erano infatti avvenuti episodi che avevano messo a serio rischio l’ordine e la sicurezza pubblica. I carabinieri avevano più volte disposto mirati servizi di controllo delle persone presenti all’interno o nel dehors del locale, registrando la frequentazione, in maniera costante, di avventori gravati da precedenti di polizia e penali per gravi reati, le cui intemperanze sono spesso oggetto di richieste al Numero Unico di Emergenza.

La rissa del 17 giugno

Gli stessi militari hanno segnalato come il locale in questione fosse stato teatro di un gravissimo fatto, una rissa avvenuta la sera del 17 giugno scorso, quando i militari registrarono un vero e proprio assalto al locale: il titolare e le bariste si erano addirittura barricati all’interno, vittime dell’aggressione di un soggetto che stava devastando il locale. Su tutta piazza Mazzini e lungo il corso Matteotti, in prossimità del predetto esercizio, si erano radunati centinaia di ragazzi, tanto che per raggiungere l’ingresso i carabinieri avevano dovuto farsi strada tra la folla. Davanti al bar, lo scenario descritto dai militari era stato quello di una vera e propria devastazione: tavolini e sedie ribaltate e sparse in terra; sul marciapiede davanti all’ingresso del locale, vetri e vistose chiazze di sangue; l’insegna del bar distrutta, le vetrate della porta di ingresso al bar in frantumi ed infine un uomo steso in terra, il quale versava in uno stato di profondo stordimento e di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti e abuso di alcol.

I carabinieri di Chiaravalle hanno inoltre sottolineato come nel corso degli ultimi due anni siano stati effettuati numerosi controlli ed interventi presso il locale in questione, annotando la presenza di persone moleste, ubriache e con diversi precedenti penali e di polizia. In un’occasione, il 1° dicembre 2023, anche il personale del Commissariato di Pubblica sicurezza di Jesi e della Polizia Locale di Chiaravalle e ASUR di Ancona aveva contestato al gestore dell'esercizio le sanzioni per violazioni amministrative legate alla gestione del locale, tra cui la mancata esposizione Scia e del divieto di fumo, mancata esposizione orari e tabelle TULPS.