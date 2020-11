Nuovo Dpcm, sospese le visite alla Chiesa di Santa Maria di Portonovo

ANCONA - A seguito del recente decreto del presidente del Consiglio dei Ministri sono sono sospese fino al 3 dicembre le visite alla Chiesa di Santa Maria di Portonovo. Inoltre è stata rinviata la conferenza del dottor Sergio Sparapani per la presentazione del suo libro “Ancona prima della tempesta”.

«Le altre attività - fa sapere il direttivo di Italia Nostra - proseguiranno non in presenza bensì sulle piattaforme e sui social con la speranza di poter riprendere al più presto anche le attività culturali in presenza».