Violano le norme sulla sicurezza nel posto di lavoro, quattro tra imprese e ditte multate per oltre 40mila euro

Continua l’attività del NIL (Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro) di Ancona con la collaborazione dei militari del Comando Provinciale Carabinieri del capoluogo, nell’ambito dei controlli finalizzati a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro, di quello sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, intensificando gli accessi ispettivi nei vari settori produttivi, in particolar modo in quello edile.

I controlli odierni hanno avuto come obiettivo un cantiere situato nel Lungomare di Senigallia. I militari, al termine degli accertamenti, hanno contestato alle due ditte presenti in cantiere numerose violazioni alle norme di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tra le quali irregolarità nell’installazione del ponteggio, deposito di materiale edile sullo stesso e la grave mancanza costituita dall’assenza di protezione contro i contatti elettrici diretti. Ciò ha portato i carabinieri del NIL a emettere il provvedimento di sospensione delle lavorazioni in cantiere, ed alla denuncia in stato di libertà di un impresario edile del posto e il titolare della ditta subappaltante, oltre a sanzioni per un totale di oltre 10mila euro.

I Carabinieri del NIL hanno inoltre effettuato un'ispezione in un cantiere edile nel comune di Sirolo. Anche da questo controllo sono emerse diverse irregolarità, legate al montaggio dei ponteggi ed al conseguente pericolo di caduta dall’alto da parte dei lavoratori. Per tale motivo nei confronti delle due aziende presenti in cantiere sono stati emessi dal NIL Carabinieri i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale. I due datori di lavoro, entrambi di origine straniera, sono stati denunciati in stato di libertà presso la Procura della Repubblica di Ancona. Sono state inoltre applicate multe per un importo complessivo pari a 20.000 euro circa. Nell’ambito di controlli effettuati è stato sanzionato con una multa di circa 10.000 euro anche il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione del cantiere, per non aver correttamente vigilato sulle lavorazioni in atto.