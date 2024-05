Il bar diventa luogo di ritrovo di pregiudicati, il questore dispone la chiusura

FALCONARA MARITTIMA – Gli accertamenti avevano permesso di scoprire che il locale era divenuto luogo di incontro di pregiudicati e persone pericolose. Ed anche in considerazione della presenza, assodata, all’interno dell’esercizio commerciale di persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti e all'abuso di alcolici, nella tarda mattinata di oggi è stata notificata la sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti del titolare di un esercizio pubblico, al centro di Falconara Marittima

Era stata la Polizia Locale di Falconara a proporre al Questore la sospensione, anche in considerazione di alcuni precedenti: in un'occasione il titolare era stato sorpreso mentre somministrava alcolici ad un avventore visibilmente ubriaco (poi sanzionato) e per questo era stato denunciato. Dall'istruttoria era inoltre emerso che il locale era già stato raggiunto nel 2019 e nel 2023 da provvedimenti di sospensione ex art.100 Tulps per gravi fatti avvenuti nell'esercizio. In una circostanza, un cliente a seguito di una lite era stato accoltellato e soccorso dal personale sanitario, finendo in seguito in rianimazione.

A seguito del provvedimento, il bar resterà chiuso per 10 giorni, ma non è da escludere che venga presa in esame l’eventualità della revoca definitiva della licenza di somministrazione.