Party nel circolo privato, sigilli al "Kulture Club": il titolare nei guai

FALCONARA - Un noto dj dalla Toscana, oltre 100 giovani all'interno ed il tesseramento sociale mascherato dietro il pagamento di un biglietto d'ingresso. E' quanto hanno scoperto la Squadra Amministrativa di Sicurezza della Questura, con l'ausilio della Polizia Scientifica ed il comando provinciale dei vigili del fuoco di Ancona, che hanno chiuso il "Kulture Club".

Grazie alle immagini estrapolate dalle telecamere, gli investigatori hanno accertato che l'accesso non era riservato soltanto ai soci, ma era pubblico ed indiscriminato: chiunque infatti, dietro pagamento del biglietto, poteva entrare all'interno del locale e mettersi a ballare con musica gestita dal dj. Il legale rappresentante del circolo privato, 33 anni, è stato multato per la violanzione dell'articolo 666 (organizzazione di spettacoli pubblici senza la licenza dell'autorità) ed ora dovrà pagare una sanzione che va 258 fino a 1.549 euro, oltre alla cessazione dell'attività. Inoltre gli investigatori hanno sequestrato il locale perchè ritenuto pericoloso per i clienti, vista la mancanza di un sistema antincendio a norma e di altre criticità riguardo la sicurezza sul luogo del lavoro. Nei bagli del circolo, infine, polizia e carabinieri hanno trovato e sequestrato alcune dosi di hashish.