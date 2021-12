No misure anti-Covid, lavoro in nero e ospiti “invisibili”: hotel chiuso

Misure anti-Covid non osservate e lavoro in nero, chiuso per venti giorni un hotel a Falconara. Il provvedimento emesso dal Questore Cesare Capocasa è stato eseguito stamattina dai carabinieri della Tenenza.

Tutti gli undici identificati all’interno dell’albergo, secondo quanto è stato ricostruito, erano già conosciuti alle forze dell’ordine. Non solo. La loro registrazione non risultava comunicata all’Autorità di pubblica sicurezza. Su questo specifico aspetto sono in corso ulteriori approfondimenti da parte di carabinieri e Polizia locale. Tra i presenti, anche un uomo gravato da un provvedimento di espulsione.