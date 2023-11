Alcol ai minorenni, il Tar respinge il ricorso di un bar in pieno centro. Il titolare costretto a chiudere (di nuovo)

ANCONA - Il Tar delle Marche ha respinto il ricorso proposto dal titolare di un bar di Corso Mazzini che aveva impugnato il provvedimento di chiusura del locale, emesso dal Questore di Ancona ex articolo 100 TULPS, in quanto il gestore si era reso responsabile di aver somministrato bevande alcoliche ad alcuni minorenni. Il provvedimento del Questore Cesare Capocasa aveva previsto una chiusura di giorni 25 ma il TAR in un primo momento, dopo 19 giorni di sospensione, aveva deciso in via cautelare di concedere la sospensiva e far riaprire il locale.

l titolare dell'esercizio ora è stato costretto a chiudere nuovamente per il periodo residuo. I controlli della squadra amministrativa della Polizia avevano fatto emergere che il titolare non era nuovo a certe condotte, difatti già in precedenza si era reso responsabile della violazione della legge 125 del 2001 per aver più volte somministrato bevande alcoliche a dei giovanissimi ragazzi di età compresa tra i 16 e 18 anni, inoltre in un caso aveva anche violato la legge penale che punisce colui che somministra alcolici ai minori dei 16 anni. In caso di recidiva è prevista la sospensione dell'attività che dovrà essere emessa con ordinanza dal sindaco.