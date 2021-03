Provincia in zona rossa, il sindaco di Jesi chiude tutte le scuole

Il provvedimento resterà in vigore fino a venerdì 5 marzo, giorno al termine del quale entrerà in vigore il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Il sindaco Massimo Bacci ha disposto, a partire da domani, mercoledì 3 marzo, la sospensione dell'attività didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, ivi compresi gli asili nido, i centri per l'infanzia e le scuole materne. Il provvedimento resterà in vigore fino a venerdì 5 marzo, giorno al termine del quale entrerà in vigore il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede le nuove misure per le zone rosse.