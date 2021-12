Maltempo, chiusa via di Fossatello: «Stiamo monitorando la situazione»

«In riferimento al livello di allerta arancione, diramato dalla Protezione Civile regionale, si informa che dal primo mattino di oggi è in corso il monitoraggio dei fossi da parte dell'assessore ai Lavori pubblici e tecnici comunali, polizia locale e gruppo comunale di Protezione civile. Anche tecnici e maestranze del Consorzio di Bonifica sono sul posto pronti a intervenire in caso di necessità». Lo comunica il Comune di falconara in una nota.

«È stata temporaneamente interrotta la circolazione in via del Fossatello nella zona dell'ex hotel Avion e in via Lungomare di Rocca Priora nel tratto vicino al distributore del metano- conclude il Comune- eventuali aggiornamenti arriveranno nel corso della giornata».