+++ FLASH - Chiusa la Statale 16 tra Candia e Torrette per verifiche

Per alcune verifiche tecniche all’interno della galleria così detta "Montagnola", la statale 16 Adriatica è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Candia e Torrette, ad Ancona. Il traffico è provvisoriamente deviato sulla rete locale limitrofa. I tecnici Anas sono sul posto per l’esecuzione delle indagini e per riaprire al traffico la statale in tempi brevi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.