Merce scaduta e irregolarità strutturali: chiusa una macelleria al Piano

ANCONA - Merce scaduta, carenze igienico-sanitarie oltre che strutturali: chiusa una macelleria al Piano. Il provvedimento è stato notificato dal personale della Polizia amministrativa della Questura e dall'Asur durante i controlli di ieri. Per il titolare è scattata la multa di 12mila euro. Un negozio di vicinato è stato sanzionato di 5.500 euro per mancanza di licenza irelativa alla somministrazione di alimenti e bevande.

La Polizia amministrativa ha sanzionato anche il titolare di un Kebab per 5mila euro: l'attività, oltre a diverse violazioni amministrative, non era provvista di SCIA per la vendita di alcolici.

Durante i controlli sono state identificate 92 persone, alcune delle quali con precedenti di polizia, e controllati 52 veicoli. Uno è stato sequestrato per per irregolarità relativa alla targa identificativa.