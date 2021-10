Wurstel con chiodi e viti, torna l'incubo per gli animali del quartiere: si cerca il responsabile

In alcune zone del centro storico sono spuntati dei bocconi avvelenati. Se ingeriti potrebbero essere letali per gli animali. Indagini in corso

E' di nuovo allarme, in alcune vie del centro di Ancona, dopo la ricomparsa nelle ultime ore di bocconi ripieni di viti e chiodi. Alcuni residenti infatti hanno trovato dei wurstel con all'interno gli oggetti appuntiti, potenzialmente letali per gli animali che frequentano la zona.

Le indagini, come riportato dal Corriere Adriatico, sono già in corso, nel tantativo di risalire ai responsabili. Ci sarebberò infatti più persone dietro a questa pratica inqualificabile, che come obiettivo ha solo quello di far del male agli animali. Nei mesi scorsi la polizia era riuscita a trovare il responsabile che aveva disseminato wurstel con chiodi e viti nei pressi di via Crocioni. A distanza di alcuni mesi ecco (purtroppo) nuovi casi in città.