Quasi un chilo di droga nascosta in casa e nell'auto: scatta il doppio arresto

I carabinieri sono intervenuti ieri mattina. Sono finiti in manette due jesini

Nascondono in casa e nell'auto poco meno di un chilo di droga. A scoprirli i carabinieri della Compagnia di Jesi.

Ieri mattina due jesini, un trentenne e un cinquantenne, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio. I militari hanno trovato uno dei due in possesso di alcune dosi di cocaina e, dopo aver svolto le perquisizioni all'interno della macchina e in casa, hanno scoperto altre buste di hashish, marijuana e cocaina.



