Tragedia in parrocchia: addio a Padre Girolamo Iotti

Era vicario parrocchiale nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù, ad Ancona. In tanti lo ricordano per le iniziative che organizzava

La città di Ancona piange la morte di Padre Girolamo Iotti, dell'Ordine dei Servi di Maria, morto all'età di 94 anni. A quanto si apprende questa mattina il parroco della parrocchia del Sacro Cuore ad Ancona, padre Pasquale Filipponi, avrebbe scoperto il corpo del prete disteso nel suo letto e privo di vita. Immediatamente è scattato l'allarme ma a nulla è valso l'arrivo tempestivo del 118. L'uomo di fede, infatti, è stato stroncato da una crisi cardiaca.

Padre Girolamo era molto conosciuto in città. Era noto per aver fondato radio e tv Agape e come organizzatore di tante attività sportive insieme al fratello, padre Emidio, anche lui conosciuto tra i giovanissimi.