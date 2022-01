Uomo scomparso in mare, ancora nessuna traccia: task force al lavoro

Sono passate quasi 24 ore ma ancora non vi è alcuna traccia dell'uomo scomparso sull'arenile di Rocca Priora. A lanciare l'allarme martedì mattina era stato un passante che aveva trovato dei vestiti ben piegati sulla riva. Non vedendo nessuno nelle vicinanze aveva deciso di chiamare i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Tenenza di Falconara, insieme ai vigili del fuoco e ai mezzi della guardia costiera. Finché è stato possibile la ricerca si è dipanata via terra e via mare ma poi, con il sopraggiungere della notte, la task force si è dovuta fermare per riprendere questa mattina all'alba.

Purtroppo la tesi più accreditata finora dagli investigatori sembrerebbe essere quella del suicidio. L'uomo si sarebbe gettato in acqua abbandonandosi ai flutti del mare. Ad ogni modo si attendono aggiornamenti per capire che fine abbia fatto il 53enne originario di Chiaravalle.