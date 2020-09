Entra in gioielleria con un coltello in mano, la rapina sfuma: bloccato dai carabinieri

E’ entrato in gioielleria, ha estratto un coltello e ha rapinato il titolare, portando via una quindicina di orologi per un valore di circa 2700 euro. Ma all’uscita dal negozio, ha trovato i carabinieri che l’hanno arrestato in flagranza di reato, senza che nessuno si sia fatto male.

Il colpo non è riuscito a un 32enne di Chiaravalle, affetto da problemi psicologici. Il blitz è avvenuto ieri mattina, attorno alle 11, in una gioielleria di corso Matteotti. Mentre il titolare era impegnato a trattare e riportare alla calma il 32enne, la moglie ha dato l’allarme al 112.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Subito sul posto si sono portati i carabinieri della stazione di Chiaravalle che hanno immobilizzato e disarmato l’uomo, ma è stato necessario l'ausilio di ulteriori 6 carabinieri per ristabilire l'ordine, recuperare la refurtiva e restituirla al commerciante.