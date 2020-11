Incendio, auto avvolta dalle fiamme: del veicolo rimane solo la carcassa

MARCHE - Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio a Chiaravalle. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto è stava avvolta dalle fiamme mentre stava viaggiando lungo via Ancona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, utilizzando un'autobotte, hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona.

La strada è rimasta chiusa per tutta la durata dell'intervento. Per fortuna non sono stati segnalati dei feriti. Sul posto anche i carabinieri.