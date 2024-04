Foto e video hard di bambine circolavano sul proprio cellulare, studenti assolti

ANCONA - Erano stati inseriti in una chat di gruppo, della messaggistica di WhatsApp, dove arrivata di tutto, anche foto e video che riprendevano minorenni mentre facevano sesso. Immagini scioccanti visto che le protagoniste erano bambine che non avevano nemmeno dieci anni. Con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico due studenti universitari, uno di Senigallia e l'altro toscano, erano finiti nei guai. Il primo, di 23 anni, ha affrontato il processo ordinario che si è concluso ieri davanti alla giudice Francesca Grassi. Lo ha assolto perché «il fatto non costituisce reato». Era difeso dall’avvocato Raffaele Dilillo. L’altro, 24enne, è stato assolto in abbreviato nei mesi scorsi. Era difeso dall’avvocato Roberta Pierantoni.

Lo studente senigalliese si è difeso in aula spiegando che la chat era stata creata da un gruppo di suoi conoscenti, anche del mare, dove sono finiti «degli sticker (più che delle foto) ma non ho mai visto quelle immagini - ha detto il giovane - se non nello studio del mio avvocato perché il telefonino le salvava in automatico anche se non le aprivo». Il gruppetto di amici avrebbe aperto solo messaggi che provenivano da perone conosciute e le immagini dei bambini non erano tra quelle. Era marzo del 2021 quando la polizia postale ha intercettato la chat facendo partire le denunce. Era in corso un controllo capillare ed era arrivata alle immagini condivise dagli studenti.