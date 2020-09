Guida ubriaco e non ha l'assicurazione, in auto nasconde anche la cocaina

Dovrà rispondere di guida in stato d'ebbrezza il 35enne di Cerreto d'Esi, fermato alla guida di una Mazda mentre si trovava nel centro abitato della sua città. L'uomo, fermato dagli agenti della polstrada di Fabriano, è stato sorpreso con un tasso alcolemico due volte superiore al limite consentito.

Come se non bastasse i poliziotti hanno scoperto che il mezzo era sprovvisto di assicurazione e che l'uomo aveva tra i vestiti della cocaina, in un quantitativo pari a quello per il consumo personale. Ora la polizia è in attesa dei risultati dei test per l'eventuale assunzione di stupefacenti prima di mettersi alla guida. Il suo veicolo è stato inoltre sequestrato.