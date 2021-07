PalaBadiali, il 25 luglio la cerimonia per inaugurare la nuova insegna: aperte le prenotazioni

Per sottolineare l'evento, organizzato dal Gruppo Amici per lo Sport in collaborazione con il Comune di Falconara, è stata organizzata una serata al PalaBadiali e da ieri, 5 luglio, sono aperte le prenotazioni per partecipare

Falconara celebra il campione Gianfranco Badiali con una nuova insegna che verrà installata sulla facciata del palazzetto a lui intitolato, in via dello Stadio. L’inaugurazione avverrà nella serata del 25 luglio. Per sottolineare l'evento, organizzato dal Gruppo Amici per lo Sport in collaborazione con il Comune di Falconara, è stata organizzata una serata al PalaBadiali e da ieri, 5 luglio, sono aperte le prenotazioni per partecipare.

Dopo la Messa celebrata da Monsignor Angelo Spina, ci saranno testimonianze di protagonisti dello sport e di persone che hanno conosciuto Gianfranco Badiali. In chiusura sarà svelata la nuova insegna. I posti sono limitati, per questo è necessario prenotare attraverso il sito del Gruppo Amici per lo Sport, al link https://tinyurl.com/4fcz3txb. Le prenotazioni resteranno aperte fino a esaurimento dei posti disponibili e comunque non oltre il 24 luglio.