Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, cerimonia al Monumento dei Caduti

ANCONA - Questa mattina, 04 novembre 2023 si è svolta la cerimonia commemorativa presso il Monumento dei Caduti per festeggiare il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. I militari della Compagnia Carabinieri del Capoluogo Dorico hanno allestito nelle giornate precedenti una vetrina in Corso Stamira presso la galleria d’arte Gioacchini nella quale è stata esposta la Grande Uniforme Speciale ed alcune opere ed immagini d’Istituto. Sono stati, inoltre, impiegati anche in servizi di pattuglia appiedata in alta uniforme presso la zona centrale della città.