Cerca di mandare via gli affittuari (in nero) utilizzando la polizia: «Degli extracomunitari sono entrati in casa»

ANCONA - Aveva richiesto più volte l'intervento delle volanti della Polizia lamentando che alcuni cittadini extracomunitari si erano intrufolati nel suo appartamento, nel quartiere archi di Ancona. I poliziotti della squadra amministrativa sono riusciti a scoprire che in realtà l'appartamento era stato affittato dal proprietario senza alcun contratto e la sua intenzione era quella di mandare fuori di casa gli affittuari, ormai divenuti troppo rumorosi per i vicini, utilizzando la Polizia di Stato.

Grazie alle indagini il soggetto, italiano di circa sessanta anni, è stato denunciato per procurato allarme. Inoltre, per aver affittato in nero il suo appartamento a quattro extracomunitari, violando l'obbligo di comunicare i nominativi alla Questura entro le 48 ore, è stato sanzionato ai sensi del Testo Unico sull'immigrazione con verbali che ammontano a 1.200 euro. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se siano state violate norme fiscali, tenuto conto che per ogni posto letto incassava cash 400 euro.