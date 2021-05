Tenta di uccidersi ingoiando farmaci: 30enne salvata dalla polizia

E' successo questa mattina in centro. Sul posto le Volanti della polizia e la Croce Gialla. L'arrivo tempestivo è stato determinante

Tenta il suicidio ingerendo dei farmaci. La sua coinquilina si accorge di quello che sta cercando di fare e lancia l'allarme. Immediatamente intervengono le Volanti della polizia e un'ambulanza della Croce Gialla per salvarla.

Per fortuna la 30enne di origine straniera è salva. L'episodio è accaduto questa mattina poco prima delle 10 in un'appartamento nel centro storico di Ancona. La donna è stata trasportata all'ospedale di Torrette dove sarà tenuta in osservazione. Restano ancora sconosciuti i motivi che l'hanno portata a compiere questo gesto.