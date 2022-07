Zecchini, la rincorsa al ladro in farmacia e l’allarme: «Brutta tendenza al taccheggio nei negozi del centro»

ANCONA- Giorni fa ha sventato un tentativo di furto nella sua farmacia di piazza Roma rincorrendo, nel vero senso della parola, il ladro fino a farsi restituire la refurtiva. Lorenzo Zecchini, storico farmacista anconetano, ha raccontato quell’episodio lasciandosi andare anche a qualche riflessione più generale sul tema sicurezza e centro storico:

«Qualche settimana fa ho sventato un tentativo di furto, più propriamente un taccheggio nel mio negozio. Questa persona, peraltro già nota, ha provato a mettersi un prodotto dimagrante sottobraccio poi, come se nulla fosse, ha finto di guardare altro e poi è uscito. L’ho rincorso e sono riuscito ad evitare il furto. Nel caso specifico parliamo di un cleptomane anconetano che si conosce bene e pieno di denunce ma in atto c’è una pericolosa tendenza al taccheggio dei negozi nel centro storico». Scendendo più nei particolari emergono altri dettagli: «Che ci sia un oggettivo problema di taccheggio in centro è un dato di fatto. Io personalmente posso dire, per esperienza, che nel settore profumeria più vicino alle porte abbiamo notato tante mancanze. Le sole telecamere non bastano, non sono sufficienti».

I furti, spesso e volentieri, vengono compiuti da vere e proprie bande organizzate: «Il problema è grosso. Ci sono bande organizzate che non si fanno beccare e non le distingui. Sono professionisti. Serve, da parte di tutti, maggiore attenzione».