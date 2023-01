Undici incontri per migliorare sé stessi: aperte le iscrizioni al corso di autoconsapevolezza

JESI - Un percorso teorico e pratico per aiutare i partecipanti a crescere e divenire consapevoli di sé, aprirsi alla possibilità del cambiamento e imparare a portare avanti relazioni più sicure ed efficaci. Lo propone il Centro Promozionale Famiglia odv Ets di Jesi - Consultorio “la famiglia”, a partire dal 2 febbraio nella sede del Consultorio a Jesi, in piazza Federico II. Undici gli appuntamenti fino al 29 giugno, i giovedì dalle 15 alle 18 (2 e 16 febbraio, 9 e 30 marzo, 20 aprile, 4 e 18 maggio e l’1, il 15 e 29 giugno) e una giornata intera con data da concordare. A guidare il ciclo di incontri “Crescita interiore e relazioni efficaci” è la dottoressa Maria Francesca Vicari, consulente familiare e trainer, conduttrice e docente presso la Sicof - Scuola Italiana Consulenti della Coppia e della Famiglia di Roma.

Il corso

Il corso è rivolto, spiegano gli organizzatori: «a chi si sente in confusione o disorientato, a chi sente il peso degli anni e vuole rimettere in moto la propria vitalità, a chi sente il bisogno di prendere consapevolezza delle proprie risorse negli affanni della vita quotidiana, a chi cerca il benessere nelle relazioni». Durante gli undici incontri saranno esplorate alcune delle abilità necessarie a maturare una rete di relazioni positive: la capacità di dare aiuto e protezione, di intraprendere e mantenere relazioni di coppia l’attitudine a collaborare e dedicarsi a progetti. Il costo di partecipazione è di 360 euro più 30 come quota di iscrizione. Il gruppo prevede massimo 20 partecipanti.

Il centro

Il Centro Promozionale Famiglia di Jesi, che propone l’iniziativa, nasce nel 1979 con lo scopo di fornire un supporto psico-pedagogico alla persona, alla coppia e alla famiglia. Attraverso l’attivazione del Consultorio, il Centro si impegna costantemente per rispondere alle numerose e articolate richieste d'aiuto, grazie all'operato di volontari qualificati e in costante formazione, da sempre attenti e inseriti nei “segni dei tempi”. Per iscrizioni e informazioni: corsocrescita2023@gmail.com oppure telefono 073164464 o 3347399996.