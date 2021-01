Incendiato il portone di un condominio, autori ancora sconosciuti

Grande spavento ieri sera in centro ad Osimo dove si è verificato un principio di incendio. Gli autori, ancora sconosciuti, hanno appiccato il fuoco sul portone di un condominio in cui abitano otto famiglie. Ad intervenire in via Santa Lucia i carabinieri della Stazione di Osimo insieme ai vigili del fuoco.

Sul luogo dell'incendio sono state rinvenute due bottiglie di plastica, contenenti residui di liquido combustibile, su cui verranno svolti accertamenti tecnici per acquisire elementi utili all’identificazione degli autori.