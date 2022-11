In centro c’è il mercato di Campagna Amica, i commercianti protestano: «Vetrine oscurate e passaggi bloccati»

ANCONA - Il coro di proteste si era levato anche la scorsa settimana con il Mercato Europeo Ambulante. Eppure la Confcommercio, organizzatrice della manifestazione, aveva posizionato gli stand in maniera da non creare disagio ai negozi del corso: banchi ricolti con fronte sulle vetrine e un metro e mezzo di passaggio tra un operatore e l’altro. Eppure l’iniziativa aveva trovato il pollice verso di alcuni esercenti della parte alta del corso. Gli stessi che, stavolta, insorgono senza mezzi termini: «negozi murati e zero passaggio tra uno stand e l’altro» tuona Ashraf Azzazy, titolare di +39 Store e Special. «Non c’è proprio rispetto per noi imprenditori» seguita Michele Prascina, titolare di Jmp.

Il maltempo

Dal canto loro gli organizzatori della Coldiretti si difendono adducendo come motivazione dell’avvicinamento serrato degli stand le condizioni meteo avverse: «Questa mattina quando abbiamo montato gli stand il corso era sferzato da vento molto forte - spiega Mattia Ciavattini, responsabile di Campagna Amica - e così abbiamo unito gli stand per renderli più stabili a terra, anche in previsione del meteo avverso del weekend. Ci spiace se ciò può aver rappresentato un disagio ma siamo stati costretti per ragioni di sicurezza».

La protesta

Vento o pioggia che sia, ai commercianti non basta per assolvere gli organizzatori del market dal disservizio creato «perchè hanno pure messo gli stand in una posizione sbagliata - continua Azzazy - dando la schiena alle nostra vetrine. Quindi non c’è una sola cosa che sia stata fatta a modo in questa manifestazione». E gli esercenti che si sentono penalizzati hanno già annunciato che contatteranno l’amministrazione comunale. «L’avevo già fato in passato e sarò costretto a farlo di nuovo - afferma Prascina - e pensare che dal Comune mi avevano anche promesso che non si sarebbero verificati più disagi del genere. E invece siamo al punto di partenza. Mi farò sentire nuovo».