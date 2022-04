Giovani e alcol, controlli a tappeto delle forze dell'ordine: scattano 6 multe

OSIMO - Controllate 130 persone e 5 locali: sono i numeri dei controlli interforze di polizia, carabinieri e polizia locale (che ha fatto 6 multe per violazione del Codice della strada) durante il sabato sera per le vie del centro storico e nei luoghi di aggregazione dei giovani. L'obiettivo è quello di «scoraggiare l’insorgere di fenomeni criminosi e le situazioni di degrado legato al consumo di alcolici».

Il servizio interforze, disposto dal Questore di Ancona Cesare Capocasa «si è regolarmente svolto anche ieri sera, sotto la pioggia battente». Sono state vigilate le piazze e i vicoli del centro storico: piazza Duomo, il mercato coperto, i giardini di piazza Nuova, via Lionetta, piazza Guasino. Qui, alla vista degli agenti, un gruppo di ragazzi ha abbandonato tre bottiglie di superalcolici appena aperte vicino alla cabina del Tiramisù. I poliziotti ipotizzano che siano state acquistate da un maggiorenne per essere consumate dai ragazzi. Nel corso del servizio, sono stati controllati anche diversi clienti di locali pubblici, trovati tutti in regola con la normativa anti Covid.