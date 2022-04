Panico al centro commerciale, l'ascensore si rompe: due ragazzini restano chiusi dentro

ANCONA - L’ascensore si rompe e due ragazzini restano incastrati all’interno della cabina ed è servito l’intervento dei vigili del fuoco e del tecnico per liberarli. È quanto accaduto ieri sera al centro commerciale di Torrette. I due minorenni sono rimasti chiusi per diverso tempo all’interno dell’ascensore e quando sono usciti erano parecchio provati. Sul posto anche la Croce Gialla di Ancona e i loro genitori che nel frattempo erano stati contattati dai militari. I minori hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

La Croce Gialla è intervenuta anche in un’altra occasione ieri pomeriggio. Un’anziana è caduta su un marciapiede sconnesso riportando un trauma facciale. La stessa è stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette.