Centri estivi, arrivano letture ad alta voce e laboratori di scrittura creativa

Lettura ad alta voce e scrittura creativa: due delle attività che caratterizzano l’offerta dei 18 centri estivi comunali in queste calde giornate tra luglio e agosto, suscitando interesse e divertimento di bambini e ragazzi. Grazie alla collaborazione con la Biblioteca dei Ragazzi “A.Novelli” , negli spazi all’ aperto dei centri estivi , dal 6 luglio al 7 agosto (data di chiusura del servizio erogato dalle Politiche educative del Comune) sta trovando felicemente applicazione in particolare il progetto di lettura ad alta voce denominato “Oltre il Maggio dei libri: Se leggo…scopro la biblioteca ragazzi” che fa parte delle iniziative di promozione della lettura della campagna nazionale cui ha aderito la Biblioteca comunale.

Tre i filoni tematici scelti per il 2020: “Se leggo scopro”: Alla scoperta di sé, Alla scoperta dell’altro, “Il mondo fuori di me”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«In linea con la campagna cui ha aderito la Biblioteca civica – sottolinea l’assessore alle Politiche Educative, Tiziana Borini- la divulgazione della lettura in contesti diversi da quelli tradizionali, quali i centri estivi per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, porta una serie di benefici, quali la promozione del valore sociale dei libri e la condivisione di buone pratiche per la promozione della lettura, mantenendo al contempo quegli standard di sicurezza sanitaria indispensabili in questa fase, che con altre attività è più difficile garantire».