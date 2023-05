Qualità dell'aria, centralina di rilevamento spostata dopo 30 anni: «Dubbi sull'affidabilità»

FALCONARA - «Questa mattina, dopo 30 anni, alla presenza di Tecnici dell’ARPA Marche, è stata spostata la centralina di rilevamento della qualità dell’aria di tipo industriale suburbano installata sul tetto della ex scuola Lorenzini, a 10 metri di altezza. Strumentazione e cabina ospitante, sono stati separatamente prelevati e calati da un braccio meccanico. Sembra che la stessa struttura sarà ubicata sempre nel quartiere Villanova ma a livello stradale». Lo scrive in una nota il movimento "Cittadini in Comune".

«Data la sostanziale differenza di altezza in cui sarà posizionata e la possibile influenza dell’inquinamento da traffico veicolare, ci sono dubbi sull’adempimento della funzione a cui era deputata, ovvero rilevare il livello di inquinamento influenzato prevalentemente da singole fonti industriali».