Droga, contanti, cellulari e materiale per il confezionamento: scoperta una centrale dello spaccio

JESI – La segnalazione di un appartamento come luogo di spaccio aveva portato gli agenti a monitorare con estrema attenzione la zona. E nell’ambito dei controlli effettuati, la Polizia di Jesi è riuscita nella giornata di ieri a scoprire una base operativa per il confezionamento e la vendita di sostanze stupefacenti. Ad attirare l’attenzione della pattuglia, un 46enne al volante della sua auto, sulla quale si era allontanato dopo essere uscito dall’abitazione segnalata, e pertanto fermato su via Ancona. Le forze dell’ordine hanno così trovato un bicchiere in plastica con all’interno un pezzo di sostanza stupefacente color avorio. Il narcotest ha poi confermato che si trattava di eroina (per un peso complessivo di 0,36gr).

Dopo il sequestro della sostanza, il ritiro immediato della patente di guida dell’uomo ed alla sua segnalazione alle Autorità per uso personale, la polizia con l’ausilio delle unità cinofile antidroga ha provveduto a perquisire l’appartamento, abitato da uno jesino 40enne e già sorvegliato mediante appostamenti mirati. All’interno, sul tavolo della cucina, sono state ritrovate sostanze – verosimilmente eroina e cocaina – avvolte in due distinti involucri, oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente, bilancini di precisione, 275 euro in banconote di vario taglio, bottigliette in plastica utilizzate per inalare le sostanze, bottigliette vuote di metadone, sostanza per il taglio, cellulari. La cocaina, del peso complessivo di circa 3 grammi e l’eroina del peso complessivo di circa 2 grammi, sono state quindi sequestrate così come tutto il materiale rinvenuto. Il quarantenne, condotto in Commissariato, è stato denunciato e dovrà rispondere dei reati di detenzione e cessione di stupefacenti.