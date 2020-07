Cene e feste a rischio, torna a diffondersi il Coronavirus: nuovi casi positivi nelle Marche

Nei giorni scorsi sono stati accertati nella provincia di Pesaro-Urbino 2 nuovi casi positivi al Coronavirus, che hanno richiesto approfondimenti epidemiologici dovuti all'ampio numero di contatti individuati. Il primo paziente, sintomatico, ha partecipato ad una cena con altre 30 persone, tutte ora in isolamento domiciliare e, per fortuna, i tamponi diagnostici hanno accertato che nessuno dei contatti è positivo. Il secondo invece è stato rilevato con tampone positivo a Rimini, ma è residente nelle Marche. In questo caso sono stati analizzati 70 tamponi, effettuati su contatti che avevano partecipato alla stessa festa in un locale. In questo caso sono emersi altri 5 positivi. Dunque in tutto 7 nuovi positivi al Covid.

In seguito a queste indagini epidemiologiche e al normale iter del percorso nuove diagnosi, il Gores ha dunque comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 938 tamponi: 528 nel percorso nuove diagnosi e 410 nel percorso guariti. I positivi sono 7, tutti nella provincia di Pesaro Urbino. Di questi, 5 sono l’esito degli approfondimenti epidemiologici sui contatti della persona risultata positiva nei giorni scorsi, la stessa che aveva partecipato alla festa nel locale e 2 sono persone risultate positive in seguito a controllo in rientro dall’estero.