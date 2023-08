Si rivedono dopo 35 anni, festa di classe in spiaggia per ex studenti delle medie

FALCONARA - Non si vedevano tutti insieme da 35 anni, fin dai tempi della scuola media. Così un gruppo di ex studenti ha organizzato una cena di classe per rivivere i ricordi di scuola. Un passa parola tra vecchi compagni ha permesso di organizzare una cena che si è tenuta sabato scorso a Falconara. Teatro della rimpatriata lo chalet Le Palme. Erano in 12 gli ex allievi della scuola media Giulio Cesare e si sono rivisti portando anche i familiari al seguito per scambiare due chiacchiere e vecchi ricordi. Una cena allargata. L’ultima volta che erano stati tutti insieme era il lontano 1988.

La classe che si è ritrovata è la terza f, che ha fatto tre anni di scuola, dal 1985 al 1988. Ecco chi ha partecipato: Davide Baffa Scinnelli, Marina Baldassini, Luca Balestra, Massimo Balestra, Alessia Bertolini, Fabrizio Dominelli, Tiziano Ferraiuolo, Luca Fiorini, Patrizia Manci, Barbara Morini, Diego Pierini e Arianna Serpilli.