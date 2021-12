L’assemblea e la cena senza green pass, poi la chiusura per protesta 

Prima l’assemblea, poi la cena aperta a tutti senza bisogno di Green Pass. E’ stata la protesta del locale “La Locanda dei Casta” di Senigallia. Durante l’evento è arrivata anche la polizia che ha identificato titolare e alcuni clienti.

Non solo. Da oggi, per protesta, il ristorante senigalliese resterà chiuso finché non cadrà l’obbligo di Green Pass in Italia. Una scelta dei titolari che riguarda però solo la struttura di Senigallia e non la “gemella” di Fano, che affidata a un’altra gestione lavorerà nel rispetto delle prescrizioni. La protesta è sostenuta dal Movimento Io Apro. (Foto di repertorio)