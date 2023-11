Cena per i soci al circolo, ma non hanno alcun permesso: arriva la Polizia

FABRIANO - Si erano riuniti per un momento conviviale in un circolo ricreativo, ma hanno ricevuto la visita delle forze dell’ordine. Nel corso del week-end, i controlli effettuati congiuntamente dagli agenti di Polizia del Commissariato di Fabriano e dai militari dell’Arma dei Carabinieri hanno identificato 51 persone che si erano ritrovate nei locali di un circolo della città, per una cena riservata ai soci. Durante gli accertamenti, è stata riscontrata la mancanza del permesso di somministrare bevande ed alimenti all’interno della struttura e l’assenza del manuale di autocontrollo relativo alla normativa Hccp.

Nel servizio di monitoraggio effettuato nel fine settimana, le forze dell’ordine hanno complessivamente controllato oltre 100 persone, ventuno delle quali già con precedenti di Polizia. E’ stata inoltre costante l’attività di pattugliamento del centro storico, delle zone di viale Moccia e dei giardini Regina Margherita, al fine di prevenire episodi di danneggiamenti ed atti di vandalismo.