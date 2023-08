Smartphone e microcellulare nella cella di un detenuto, erano nascosti nella plafoniera

ANCONA- Erano nascosti nella plafoniera i due cellulari trovati ieri mattina dagli agenti nella cella di un detenuto della sezione di alta sicurezza nella Casa Circondariale di Montacuto. Ad insospettire i poliziotti penitenziari, atteggiamenti e movimenti strani del carcerato. È scattato quindi il controllo nella cella che ha permesso di rinvenire uno smartphone e un microcellulare, grande come un accendino. «Faremo delle indagini per capire in che modo i cellulari sono entrati in carcere e per scoprire chi chiamava il detenuto- afferma l’assistente capo Riccardo Casciato, segretario regionale Fsa-Cnpp Marche-. Già altre volte è capitato di trovare dei telefonini, infatti ci accorgiamo subito se i detenuti si atteggiano in modo insolito. Faccio i complementi ai colleghi».

Casciato, a nome del Fsa-Cnpp Marche, chiede all’amministrazione penitenziaria «apparecchi che schermino l’istituto penitenziario per evitare che i detenuti utilizzino i cellulari. Chiediamo inoltre, di inviarci le 20 unità promesse in quanto ne sono arrivate solo 10».