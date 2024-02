Malavitoso trovato con il cellulare in cella. «Lo uso per sentire la fidanzata». Patteggia

ANCONA - Una perquisizione in cella fa trovare un cellulare nascosto nell’accappatoio di un detenuto. Era il suo e lo avrebbe usato per chiamare la fidanzata. Lo smartphone è stato rinvenuto il 4 dicembre del 2022, nel carcere di Montacuto. Oggi un malavitoso di 55 anni, sardo, in prigione per omicidio, furto, rapina e sequestro di persona, ha patteggiato la pena davanti alla giudice Francesca De Palma. Era difeso dall’avvocato Giuseppe Cutrona. Il patteggiamento è stato di un anno, convertito in una pena pecuniaria di 900 euro. Stando alle accuse le guardie avevano perquisito la cella dopo aver notato un caricabatterie per cellulari nella presa vicina al suo letto. Controllando la cella da cima a fondo avevano trovato lo smartphone con due sim card nella tasca del suo accappatoio. «Lo uso per chiamare la fidanzata nel week end», si sarebbe giustificato l’imputato. In quel periodo era in semi libertà, poteva uscire durante il giorno, per andare a lavorare, poi la sera e il fine settimana dove stare in carcere. Su una condanna di 34 anni, per un cumulo di pene, da scontare per dei precedenti commessi quando faceva parte della criminalità organizzata sarda, gli rimaneva meno di dieci anni da passare recluso e per questo, e per buona condotta, era in semi libertà.

Nell’orario di uscita poteva usare un cellulare ma poi nel rientrare in carcere lo doveva riconsegnare. Così aveva sempre fatto. Un secondo telefono però, in suo utilizzo, lo ha portato in cella ma era vietato. Con l’accusa di accesso indebito ad un dispositivo adibito alla comunicazione da parte di un detenuto il 55enne è finito in udienza preliminare dove oggi ha patteggiato. Attualmente è ancora in semi libertà.