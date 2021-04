«Potete lavorare, ma solo 3 ore a notte», il ponte aspetta ancora la messa in sicurezza

Il cavalcavia ferroviario di Palombina aspetta la messa in sicurezza, la determina approvata nel luglio 2020 sembrava aver dato il via libera all’operazione da 38mila euro, ma ancora nulla: «Dobbiamo lavorare in concomitanza con le Ferrovie, che ci danno un tempo massimo di tre ore a notte per operare» ha spiegato l’assessore comunale alle manutenzioni Stefano Foresi in consiglio comunale, rispondendo all’interrogazione della consigliera Pd Sandra Gambini.

«La ditta vuole lavorare e i fondi li abbiamo, il problema è che in tre ore abbiamo solo il tempo di aprire il cantiere e andare via. Ora faremo un ulteriore incontro con i responsabili delle Ferrovie per chiedere un lasso temporale di almeno 6 ore in alcune giornate, anche se sarebbe una situazione non ottimale- continua Foresi- tengo a precisare però che il nostro incaricato esterno ha fatto i sopralluoghi e ha dato l’agibilità alla struttura, quindi quel cavalcavia è già sicuro».

(Foto di repertorio)