Preso Federico Marcelli, finisce la fuga dello stupratore evaso dai domiciliari

Un uomo di 49 anni, Federico Marcelli, era ai domiciliari dopo la condanna per aver stuprato due sue ex, e poi è evaso il 15 novembre scorso. Oggi, lunedì 11 dicembre, la notizia del suo ritrovamento e arresto. L'uomo era evaso dalla casa della madre, a Chiusa di Ginestreto, nelle Marche, in provincia di Pesaro Urbino, ed è stato catturato in Umbria. Gli arresti domiciliari erano la misura cautelare per le due condanne, a 6 anni e 4 anni e 4 mesi, in primo grado e confermate in Appello.

L'evasione di Marcelli

Nel pomeriggio del 15 novembre Marcelli si è allontanato dall'abitazione della madre senza essere visto, probabilmente salendo a bordo dell'auto di un complice. Il 49enne potrebbe essere stato aiutato nella sua fuga, almeno nella fase iniziale, motivo per cui è da chiarire anche il ruolo della madre. La donna sarebbe stata ascoltata dalle forze dell'ordine, ma le sue dichiarazioni non sono trapelate. Le piste principalmente "battute" dagli inquirenti sulla fuga di Marcelli erano due: quella dell'evasione per evitare il carcere e quella più spaventosa, la vendetta. Marcelli, condannato per due violenze sessuali a una pena superiore ai 10 anni (6 anni e 4 anni e 4 mesi), potrebbe aver deciso di scappare per evitare di proseguire la sua condanna dietro le sbarre.