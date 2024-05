Rintracciato e catturato in un Centro di accoglienza, dovrà scontare oltre quattro anni di carcere

ANCONA – Dovrà scontare una condanna definitiva di quattro anni e otto mesi di carcere il 68enne che, nel pomeriggio di sabato, è stato rintracciato ed arrestato presso un Centro di accoglienza del luogo. L’uomo, un pluripregiudicato, è stato catturato dai poliziotti della Squadra Mobile di Ancona che l’hanno poi condotto presso il carcere di Montacuto.

L’arresto è da ricondurre ad un provvedimento di Ordine restrittivo per il cumulo di pene emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma, in seguito alle sentenze della Corte d’Appello di Bologna del 2016 (reati di ricettazione e false dichiarazioni a pubblico ufficiale commessi a Rimini nell’agosto del 2010), del Tribunale di Roma nel 2018 (reato di ricettazione commesso a Roma nel 2011), del Tribunale di Gorizia nel 2019 (reato di minacce commesso a Gorizia nel 2016) e della Corte d’Appello di Roma del 2020 (reati di furto e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi commessi a Roma nel 2018).

Nell’agosto del 2010, si era reso responsabile di ricettazione a Rimini in quanto trovato in possesso di una bicicletta risultata rubata dando poi false generalità agli agenti intervenuti, mentre l’anno successivo a Roma aveva ricettato diversi assegni bancari risultati denunciati come smarriti dal legittimo proprietario. Nell’ottobre del 2016, all’interno del carcere di Gorizia, aveva minacciato gravemente un compagno di cella mentre ventiquattro mesi più tardi era riuscito a trafugare nella Capitale oggetti e denaro all’interno della chiesa dei Santi Michele e Magno di Roma, ed una volta fermato è stato trovato in possesso di documenti falsi.