Raggiunto da un ordine di carcerazione, lo trovano al bar e prova a scappare: catturato 52enne

FABRIANO – Lo hanno trovato nel bar che era solito frequentare, presidiando le uscite del locale per evitarne la fuga. Gli agenti del commissariato di Fabriano hanno così catturato e condotto in carcere nel tardo pomeriggio di ieri un 52enne fabrianese, dando esecuzione all’ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti per un cumulo di condanne pari a quattro anni, un mese e dieci giorni ed una multa di 450 euro.

Una volta giunto l’ordine di esecuzione, i poliziotti si sono messi alla ricerca dell’uomo, dapprima provando presso la sua abitazione in una frazione cittadina, e successivamente nel bar dove più volte era stato visto, nei pressi del quale le forze dell’ordine hanno notato la sua macchina parcheggiata. Una volta entrati nel locale, il 52enne alla vista degli agenti si è indirizzato verso un’uscita secondaria controllata però da altri poliziotti, che lo hanno fermato e condotto al commissariato per i rilievi di rito.

Gli è stato quindi notificato l’ordine a seguito delle diverse sentenze passate in giudicato nel tempo per reati di natura finanziaria, furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale, commessi nel 2015, 2019 e 2023. All termine delle formalità di rito, è stato portato presso il carcere di Montacuto per scontare la pena comminata.