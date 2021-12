Brindisi di fine anno davanti allo stabilimento, alla Caterpillar si continua a lottare

Domani, 31 dicembre, sindacati e lavoratori si ritroveranno per fare il brindisi di fine anno alle ore 12 davanti allo stabilimento della Caterpillar di Jesi dove è presente il presidio permanente. Anche durante le feste, dunque, la lotta per la salvaguardia dei posti di lavoro continua con la speranza che il Mise convochi al più presto le parti per l’avvio della trattative.