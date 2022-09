Minaccia due donne armato di catene, bloccato dai carabinieri con il taser

ANCONA – Ubriaco semina il terrore nella notte, al Piano. Poco dopo le 5 l'uomo, un peruviano di 45 anni, armato di catene, ha minacciato due donne che erano a bordo della sua vettura, sue connazionali. Le urla hanno svegliato i residenti che hanno chiamato il 112. Il peruviano, poco prima di prendere le catene dentro la vettura, lasciata con il motore ancora acceso, in largo Sarnano, si è diretto verso il distributore di benzina, l'unica zona illuminata a quell'ora per via dello spegnimento anticipato dell'illuminazione pubblica decretata nei giorni scorsi dal Comune per il risparmio energetico (un'ora e 20 minuti prima dell'alba), e ha iniziato a colpire delle automobili cercando di aprirne una. Un residente si è affacciato e tra i due è scoppiato un litigio. Lo stesso è sceso in strada e il peruviano, residente in città, ha preso le catene dalla proprio auto facendo scendere dalla vettura le due donne e minacciandole. Una ha gridato più volte "non mi fare male, sono una donna, sei matto". Altri abitanti si sono svegliati, uno ha anche fatto un video con il cellulare, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri e i militari hanno dovuto usare il taser per fermare e bloccare il peruviano che non ne voleva sapere di calmarsi bonariamente. Il 45enne è stato denunciato per ora per resistenza ma potrebbe finire nei guai anche per danneggiamento aggravato e minacce aggravate.